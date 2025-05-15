Otomobil devi marka araç sahiplerine tazminat ödeyeceğini açıkladı: İşte o marka ve modeller

Son yıllarda milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bazı otomobil modellerinde görülen motor arızaları, üretici firmayı harekete geçirdi. Avrupa’dan sonra Türkiye’de de yüz binlerce kullanıcıyı ilgilendiren bu teknik soruna karşı, maddi tazminat adımı geldi. 1.0 ve 1.2 litrelik motorlarıyla bilinen bu araçlar için artık onarım masrafları geri ödenebilecek. Peki kimler bu kapsamda? Tazminat hangi şartlarda ödenecek? Türkiye bu uygulamaya dahil mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Popüler otomobil markaları 1.0 ve 1.2 litrelik motorlarına sahip modelleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye dâhil birçok ülkede satışta olan araçların motorlarında üretim kaynaklı sorunlar tespit edilmesi üzerine, üretici firma tazminat politikasını genişletme kararı aldı. Mart 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulamayla birlikte, belirli koşullarda onarım için yapılan parça ve işçilik giderlerinin yüzde 100’ü, 10 yıl ya da 180 bin kilometreye kadar karşılanacak.

1 /9 PureTech Motorlar İçin Geniş Kapsamlı Destek

Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarını bünyesinde barındıran otomotiv devi Stellantis, dünya genelinde yoğun kullanılan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda tespit edilen sorunlar nedeniyle garanti ve tazminat sürecini genişletme kararı aldı. Aşırı yağ tüketimi ve triger kayışında erken aşınma gibi ciddi sorunlar nedeniyle onarım masrafı yapan sürücülere, belli şartlar altında geri ödeme yapılacak.





2 /9 Mart 2024 itibarıyla devreye giren uygulama kapsamında, belirli PureTech motorlarda 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar oluşan arızaların parça ve işçilik bedelleri yüzde 100 karşılanabilecek.

3 /9 Ayrıca, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında tamir masrafı yapmış olan kullanıcılar da bu süreçten geriye dönük yararlanabilecek.

4 /9 Motor Arızası Sessizce Başlıyor, Sonuç Yüksek Masraf

PureTech motorlarda yaşanan teknik problem genellikle triger kayışının motor yağı içinde çalışmasından kaynaklanıyor. Kayış zamanla parçalanarak yağ karteline iniyor ve burada dolaşan parçalardan dolayı yağ filtresi tıkanıyor.

5 /9 Bu durum motorun yağsız kalmasına ve ciddi onarımlar gerektiren arızalara yol açıyor. Bazı kullanıcılar bu nedenle yüz binlerce liralık masraflarla karşı karşıya kalıyor.

6 /9 Türkiye’de Uygulanacak mı?

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulamaya giren tazminat ve garanti desteğinin Türkiye’de geçerli olup olmayacağı ise henüz belirsiz.

7 /9 Türkiye’de de aynı motorla ilgili çok sayıda şikâyet bulunmasına rağmen Stellantis grubundan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.





8 /9 Kullanıcılar sürecin netleşmesini beklerken, uzmanlar otomobil sahiplerine bakım geçmişlerini ve onarım faturalarını saklamalarını öneriyor.