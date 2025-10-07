Kimlik, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları ve MTV... Devletin resmi ücret tarifelerinde köklü değişiklik geliyor. Kimlik kartından pasaporta, ehliyetten trafik cezalarına kadar birçok kalemde yeni tarifeler yürürlüğe girecek. Hangi kalem ne kadar artacak? İşte yeni fiyatlar ve merak edilen detaylar…
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. 2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kimlik, pasaport, ehliyet, vergi, harç, trafik cezalar, çalışanların yemek ve ulaşım ücretlerinde de değişikliğe gidilecek.
Yeniden Değerleme Oranı nasıl belirleniyor?
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 43.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nın bu yıl yüzde 22-24 aralığında olması bekleniyor.
Pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları... Hepsi değişecek
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
A, A1, A2 ehliyet harcı
Şu anda bin 883 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 2 bin 316 lira olacak.
B2 ehliyet harcı
Şu anda 5 bin 678 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 6 bin 984 lira olacak.
Ehliyet yenileme
Şu anda 15 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 18,5 lira olacak.
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı
Şu anda 185 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 227,6 lira olacak.
Değerli Kağıt Bedeli
Şu anda bin 420 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda bin 746,6 lira olacak.
Pasaport harcı 6 aylık
Şu anda 2 bin 359,4 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 2 bin 902 lira olacak.
Pasaport harcı 1 yıllık
Şu anda 3 bin 449,4 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 4 bin 242 lira olacak.
Pasaport harcı 2 yıllık
Şu anda 5 bin 631,4 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 6 bin 926,6 lira olacak.
Pasaport harcı 3 yıllık
Şu anda 8 bin lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 9 bin 840 lira olacak.
Pasaport harcı 3+ yıllık
Şu anda 11 bin 274 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 13 bin 867 lira olacak.
Yurt dışı çıkış harcı
Şu anda bin lira
Yüzde 23 artış olması durumunda bin 230 lira olacak
IMEI kayıt ücreti
Şu anda 45 bin 614 lira
Yüzde 23 artış olması durumunda 56 bin 105 lira olacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini bildirdi. Yerlikaya, hız sınırı aşma, ambulansa yol vermeme, makas atma ve trafiği durdurma gibi durumlar için de uygulanacak yeni cezaları açıkladı.
İşte yeni trafik cezaları
Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Hız sınırını aşanın ehliyetine el konulacak
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.
Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Kırmızı ışık ihlali
Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.
Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.
Yarış yapanın ehliyetine 2 yıl el konulacak
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Makas atanın 60 gün ehliyeti, arabası alınacak.
Drift yapmanın 140 bin TL para cezası var. 60 gün ehliyet alınıyor. 5 yılda 2. kez yapıldığında belge iptal edilecek.