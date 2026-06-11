Bursa OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen yeni Renault Boreal, gelecek hafta Türkiye'de satışa sunulacak. Yerli üretim gücüyle dikkat çeken Renault Boreal, 160 beygirlik hibrit motoru, 7 yıl garanti desteği ve dikkat çeken fiyatıyla segmentin iddialı oyuncuları arasına katılıyor. İşte Renault'un Yeni SUV'u Boreal'in fiyatı ve özellikleri...
Bursa'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan yeni Renault Boreal, OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon avroluk yatırım kararının önemli adımlarından biri olarak öne çıktı.
Yeni modelin, Bursa'dan Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika ülkelerine ihraç edilerek Renault'nun küresel üretim ve ihracat ağındaki Türkiye'nin stratejik konumunu daha da pekiştirmesi hedefleniyor.
Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Lionel Jaillet, OYAK fabrikasında gerçekleştirilen yeni modelin tanıtım etkinliğinde yaptığı değerlendirmede, Boreal'in yıllar süren adanmışlığın, titiz çalışmaların ve sarsılmaz kararlılığın somut bir yansımasını ortaya koyduğunu belirtti.
Elde edilen bu başarının, Renault Group'un uluslararası ekipleri arasındaki güçlü koordinasyonunu, yakın işbirliğini ve üstün çabayı gözler önüne serdiğini aktaran Jaillet, "Boreal, yalnızca yeni bir model olmanın ötesinde, ortak hedeflerimizin ve kolektif uzmanlığımızın güçlü bir ifadesini temsil ediyor." ifadesini kullandı.
Yoğun rekabetin yaşandığı C-SUV segmentinde Boreal'in kendine özgü nitelikleriyle belirgin bir şekilde farklılaştığını anlatan Jaillet, modelin geniş ve rafine iç mekanı, iddialı dış tasarımı, ileri teknoloji E-Tech full hybrid motoru ve Google entegreli, bağlantılı OpenR Link multimedya sistemiyle Türk kullanıcılarının beklentilerine yanıt verdiğini bildirdi.
Jaillet, "Ürün özelliklerinin ötesinde Boreal, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bursa'daki Oyak Renault kampüsümüzde üretilecek olması hem iç pazardaki talebi destekleyecek hem de ihracat hedeflerimize katkı sağlayarak Türkiye’nin küresel otomotiv ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecek." değerlendirmelerinde bulundu.
"Boreal'in segmentinde dengeleri değiştirecek bir model olacağına inanıyoruz"
MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu da Renault Boreal'in OYAK ve Renault Group işbirliğinin ortaya koyduğu güçlü vizyonu ve Türkiye'nin otomotiv üretimindeki stratejik konumunu net biçimde yansıtan değerli bir proje olduğunu söyledi.
Tatoğlu, Boreal'i yalnızca "Türkiye'de üretilen" bir model olarak değil, aynı zamanda "Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilen" bir model olarak konumlandırdıklarını kaydederek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin en büyük segmenti olan ve hızla büyüyen C-SUV segmentinde, güçlü ve iddialı tasarımı, geniş ve ferah yaşam alanı, ileri teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle Renault Boreal’insegmentinde dengeleri değiştirecek bir model olacağına inanıyoruz. Bu güçlü potansiyeline olan güvenimizle, Renault Boreal'in 2027'de Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz."
Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye'de güçlü yerli ürün gamlarından birine sahip olduklarını belirten Tatoğlu, Bursa'da üretecekleri Renault Boreal’in de bu başarı hikayesine katılmasıyla birlikte 4 yerli modelden oluşan ürün gamlarını daha da güçlendirecek, pazardaki liderliklerini daha da ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.
Tatoğlu, Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek olan Renault Boreal'in bu sayede ÖTV muafiyetinden yararlanabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Modelin, uzun süredir bu segmentte yeni bir model bekleyen müşterilerimiz için önemli bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Sunduğu yüksek teknoloji, üstün konfor ve geniş yaşam alanıyla Renault Boreal'in, ÖTV muafiyetinden yararlanan kullanıcılar tarafından da yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz.
Renault Boreal için sunduğumuz 7 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamıyla müşterilerimize yalnızca yeni bir otomobil değil, uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri kapsamlı bir sahiplik deneyimi de sunuyoruz. OYAK ve Renault Group'unun güçlü ortaklığıyla hayata geçirilen bu projenin, ülkemizin otomotiv sanayisine, ihracatına ve ekonomik gelişimine uzun vadeli katkılar sunacak bir başarı hikayesi olacağına inanıyoruz."
7 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamı
Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek olan Renault Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına girerek kullanıcılara önemli bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılar, 200 bin lira tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor.
Renault Boreal, Türkiye’de 1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motorun yanı sıra hibrit araçlara yönelik ÖTV teşvikinden yararlanabilen full hybrid E-Tech 160 hp motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Verimlilik ve performansı bir araya getiren model, 3 farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 194 bin liradan başlayan tanıtım özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.
Müşteri memnuniyetini ve uzun dönemli kullanım güvencesini desteklemek amacıyla Renault Boreal, 7 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamıyla gelecek haftadan itibaren satışa sunulacak.
Türkiye, Renault'nun küresel üretim ağında stratejik rolünü güçlendiriyor
Bursa'da üretilen Megane Sedan ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Clio ve Duster'ın ardından Renault Boreal'in de yerli üretim portföyüne katılması, Türkiye'nin yüksek katma değerli araç üretimindeki rolünü daha da güçlendirirken, Renault'nun küresel büyüme planındaki stratejik önemini de ortaya koyuyor.
Renault, özellikle C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye bu stratejinin önemli üretim merkezlerinden biri olarak konumlanıyor.
Boreal'in üretimiyle OYAK Renault Bursa Fabrikaları, modelin uluslararası pazarlara ihracatıyla hem iç pazar hem de ihracat operasyonlarındaki rolünü daha da güçlendiriyor.
Renault, Türkiye'deki üretim gücünü uluslararası ölçekte büyüme hedefleriyle birleştirerek Boreal'i global başarı hikayesinin önemli parçalarından biri olarak konumlandırıyor.
Renault Boreal'in özellikleri
Boreal, 4,56 metre uzunluğu ve 2,70 metre aks mesafesiyle Renault Boreal, C segmenti ortalamalarının üzerine çıkan ve D segmentini çağrıştıran boyutlarıyla dikkati çekiyor. Geniş iç yaşam alanı ve 630 litreye varan bagaj hacmiyle segmentinde öne çıkan modelde, 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç merkezi openR linkmultimedya ekranı birlikte sunuluyor. Ergonomik yerleşim sayesinde sürücünün dikkati yolda kalırken, bağlantılı teknolojilere erişim kolaylaşıyor.
Google entegre bağlantılı sürüş deneyimi
Renault, yeni Boreal modeliyle de gelişmiş dijital ekosistem ve bağlantılı sürüş özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyor
OpenR link multimedya sistemi dolayısıyla kullanıcılar Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play uygulamalarına doğrudan erişebiliyor, evlerindeki Google Home entegrasyonuna uygun akıllı cihazlarını yönetebiliyor.
Youtube, Spotify, Prime Video, HBO Max, Waze ve Vivaldi gibi popüler uygulamalar sistem içerisinde kullanılabiliyor. Uzaktan OTA güncelleme altyapısı sayesinde bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojileri sürekli güncel kalabiliyor.
"My Renault" uygulaması üzerinden kullanıcılar araçlarının kornasını ve ışıklarını uzaktan etkinleştirebiliyor ve araç konumunu görüntüleyebiliyor.
Verimli motor seçenekleri ve EDC otomatik şanzıman
Renault Boreal performans, verimlilik ve sürüş konforunu bir araya getiren full hybrid E-Tech 160 hp, 1.3 turbo TCe EDC 145 hp ve hybrid E-Tech 4x4 150 hp motor seçenekleriyle geliştirildi.
Türkiye'de tanıtım döneminde full hybrid E-Tech 160 hp ve turbo TCe EDC 145 hp motor seçenekleriyle satışa sunulacak Boreal, yılın son çeyreğinde sunulan motor seçeneklerine hybrid E-Tech 4x4 150 hp versiyonu da eklenecek ve müşteri beklentileriyle buluşacak.
1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motor ve 6 ileri ıslak çift kavramalı (EDC) motor seçeneği ise performans ve sürüş konforunu dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. Bu versiyon, WLTP normlarına göre 149 gram/kilometre karma karbondioksit emisyon değeri ve 6,6 litre/100 kilometre karma yakıt tüketimi değerlerine sahip olarak öne çıkıyor.
Renault Boreal full hybrid E-Tech 160 hp versiyonu ise özellikle verimlilik odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Sisteminin kalbinde, Türkiye'de Oyak Horse tarafından Bursa'da üretilen ve dünyaya ihraç edilen HR18 kodlu hibrit motoru yer alıyor.
Şehir içinde yüzde 80'e kadar elektrikli sürüş gerçekleştirebilen sistem, saniyede 110 kilometre/saniye hıza kadar elektrikli sürüş imkanı sağlayabiliyor. Çok modlu otomatik şanzımanla sunulan model, WLTP normlarına göre 108 gram/kilometre karma karbondioksit emisyon değeri ve 4,8 litre/100 kilometre karmayakıt tüketimiyle dikkati çekiyor.
Multi-Sense sürüş sistemi, Eco, Comfort, Sport ve Perso modlarının yanında yeni Smart Mod seçeneğiyle geliyor. Sistem, direksiyon sertliği, motor tepkisi, ambiyans aydınlatması ve ses atmosferini sürüş koşullarına göre otomatik olarak adapte edebiliyor.