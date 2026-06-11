"Boreal'in segmentinde dengeleri değiştirecek bir model olacağına inanıyoruz"





MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu da Renault Boreal'in OYAK ve Renault Group işbirliğinin ortaya koyduğu güçlü vizyonu ve Türkiye'nin otomotiv üretimindeki stratejik konumunu net biçimde yansıtan değerli bir proje olduğunu söyledi.





Tatoğlu, Boreal'i yalnızca "Türkiye'de üretilen" bir model olarak değil, aynı zamanda "Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilen" bir model olarak konumlandırdıklarını kaydederek, konuşmasına şöyle devam etti:





"Türkiye'nin en büyük segmenti olan ve hızla büyüyen C-SUV segmentinde, güçlü ve iddialı tasarımı, geniş ve ferah yaşam alanı, ileri teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle Renault Boreal’insegmentinde dengeleri değiştirecek bir model olacağına inanıyoruz. Bu güçlü potansiyeline olan güvenimizle, Renault Boreal'in 2027'de Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz."