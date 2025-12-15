Son tarihi kaçırmayın: 2026'da fiyatı 3 kat artacak

15 gün sonra fiytaı 3 kat artacak

Veraset ve intikal beyannameleri için şimdiden yeni yıla randevu verildiğini de belirten Özelmacıklı, "Gerek müteahhitlerin yapacakları işlemler için gerekse de tapu işlemini sonra yaparız diyen eş, dost ve akrabalar için son 15 günlük süre iyi değerlendirilmeli. 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla iki katı olarak belirlendi. Lakin bu durum satış bedellerinde 3 kata yakın bir fark oluşturabilecek. Tapu harcı rayiç değerden az olmamak kaydı ile gösterilen değer üzerinden toplamda yüzde 4 olarak tahsil ediliyor. Bu nedenle tapu harcındaki artış yeni yılda bu satışları oldukça etkileyecek. Bunun yanında tapu harcı dışında ödenen döner sermaye ücreti ödemesi ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu durumda örneğin İstanbul'da tapuda satış işlem başına alınan 5 bin 323,50 TL'lik döner sermaye bedeli yüzde 25,49 artışla 2026 yılında yaklaşık 6 bin 680,50 TL olacak" diye konuştu.











