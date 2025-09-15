SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ocak ayı maaş zammı için 4 farklı senaryo ve hesaplamalar ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zammı merakla beklerken, Merkez Bankası ve ekonomistlerin tahminleri dört farklı senaryo ortaya koydu. Merkez’in raporları ve Orta Vadeli Program’a göre emekli zammı yüzde 7.14 ile yüzde 11.3 arasında değişebilecek. Bu oranların taban aylığa yansıması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 86 ile 18 bin 788 lira arasında olacak. Peki, bu 4 ihtimal maaşlara nasıl yansıyacak? İşte maaşlara göre hesaplar.

1 /11 Milyonlarca emekli, her yıl başında olduğu gibi 2026’ya yeni maaşlarla adım atacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri, 2025’in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı baz alınarak artırılacak.

2 /11 Merkez Bankası’nın enflasyon raporu

Merkez Bankası, bu yılın üçüncü enflasyon raporunda 2025 sonu için yüzde 25 ile yüzde 29 arasında bir tahmin açıkladı. Eğer yüzde 25’lik öngörü gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu da maaşların aynı oranda artması anlamına geliyor. Taban maaşın 18 bin 86 liraya yükselmesi bekleniyor.

3 /11 Yüzde 29’luk üst bantta ise 6 aylık enflasyon yüzde 10.56’ya çıkıyor. Böylece en düşük maaş 18 bin 663 liraya ulaşacak.

Orta Vadeli Program ve anket sonuçları

Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10.14 olacak. Böylece en düşük emekli aylığı 18 bin 592 liraya yükselecek.





4 /11 Merkez Bankası’nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise ekonomistlerin tahmini yüzde 29.86 olarak açıklandı. Bu oran gerçekleşirse zam oranı yüzde 11.3’e çıkacak. Böylece taban maaş 18 bin 788 liraya yükselecek.

İşte emekliye Ocak zammı için 4 ihtimalli zam tablosu:

Mevcut maaş 16.881 TL: %7.14 zamlı: 18.086 TL %10.56 zamlı: 18.663 TL %10.14 zamlı: 18.592 TL %11.3 zamlı: 18.788 TL

5 /11 Mevcut maaş 17.000 TL: %7.14 zamlı: 18.213 TL %10.56 zamlı: 18.795 TL %10.14 zamlı: 18.723 TL %11.3 zamlı: 18.921 TL

6 /11 Mevcut maaş 20.000 TL: %7.14 zamlı: 21.428 TL %10.56 zamlı: 22.112 TL %10.14 zamlı: 22.028 TL %11.3 zamlı: 22.260 TL

7 /11 Mevcut maaş 25.000 TL: %7.14 zamlı: 26.785 TL %10.56 zamlı: 27.640 TL %10.14 zamlı: 27.535 TL %11.3 zamlı: 27.825 TL

8 /11 Mevcut maaş 30.000 TL: %7.14 zamlı: 32.142 TL %10.56 zamlı: 33.168 TL %10.14 zamlı: 33.042 TL %11.3 zamlı: 33.390 TL

9 /11 Mevcut maaş 40.000 TL: %7.14 zamlı: 42.856 TL %10.56 zamlı: 44.224 TL %10.14 zamlı: 44.056 TL %11.3 zamlı: 44.520 TL

10 /11 Mevcut maaş 50.000 TL: %7.14 zamlı: 53.570 TL %10.56 zamlı: 55.280 TL %10.14 zamlı: 55.070 TL %11.3 zamlı: 55.650 TL