Teknoloji devinden yapay zeka hamlesi: 21 bin çalışanının işine son verdi

Teknoloji devleri arasında yapay zeka yarışı





Yapay zeka devleri OpenAI ve Meta için veri merkezleri kurma yarışında olan Oracle'ın, bu yıl altyapı çalışmalarına en az 50 milyar dolar harcamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.





Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Oracle'ın baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Larry Ellison tarafından kurulan şirket, yapay zekaya yatırım yaparken iş gücünü azaltan tek aktör değil.





Google, Amazon ve Meta bu yıl teknolojiye toplu olarak yaklaşık 650 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Dünya çapında 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amazon, gelecek yıl yapay zeka yatırımlarına 200 milyar dolar harcayacağını açıklayarak büyük teknoloji şirketleri arasında ilk sırada yer aldı.





E-ticaret ve teknoloji devi, birkaç turda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkaracağını da duyurdu.