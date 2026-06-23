Teknoloji devinden yapay zeka hamlesi: 21 bin çalışanının işine son verdi

ABD merkezli teknoloji devi operasyonlarını yapay zeka teknolojileri etrafında yeniden şekillendirme süreci kapsamında son bir yılda dünya genelinde yaklaşık 21 bin çalışanının işine son verdi. Şirketin yayımladığı son yıllık rapor, bu büyük çaplı tensikatı ortaya koydu.
Yazılım ve bulut bilişim firması tarafından paylaşılan verilere göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla tam zamanlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden yaklaşık 141 bine geriledi.
Raporda, "Operasyonlarımız genelinde yapay zeka teknolojilerinin konuşlandırılması iş gücümüzde azalmaya yol açtı ve bu durum gelecekte de devam edebilir" ifadesine yer verildi.
Şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen bu tenkisat, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarına yüz milyarlarca dolar harcayan teknoloji firmaları arasındaki genel eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Son aylarda Amazon ve Facebook'un çatı şirketi Meta da yapay zekaya büyük yatırımlar yaparken binlerce çalışanını işten çıkardı. İstihdam takip firmalarının tahminlerine göre, sektör genelinde son bir yılda 100 binden fazla teknoloji çalışanının işine son verildi.
Teknoloji devleri arasında yapay zeka yarışı
Yapay zeka devleri OpenAI ve Meta için veri merkezleri kurma yarışında olan Oracle'ın, bu yıl altyapı çalışmalarına en az 50 milyar dolar harcamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Oracle'ın baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Larry Ellison tarafından kurulan şirket, yapay zekaya yatırım yaparken iş gücünü azaltan tek aktör değil.
Google, Amazon ve Meta bu yıl teknolojiye toplu olarak yaklaşık 650 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Dünya çapında 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amazon, gelecek yıl yapay zeka yatırımlarına 200 milyar dolar harcayacağını açıklayarak büyük teknoloji şirketleri arasında ilk sırada yer aldı.
E-ticaret ve teknoloji devi, birkaç turda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkaracağını da duyurdu.