THY kampanyayı başlattı. 949 TL'lik bilet fırsatı sadece 2 gün için geçerli olacak. Türk Hava Yolları, yeni kampanyasını duyurdu, yurt içi uçuşlarda 949 TL'lik fiyatla avantajlı biletleri satışa sundu. İki gün geçerli olacak kampanya, yurt içi uçuşları kapsayacak ve tüm yolcular için geçerli olacak. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında yolculara 949 TL'lik büyük bir kampanya sundu.
THY’nin resmi açıklamasına göre, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde satın alınan yurt içi biletlerde, tek yön fiyatlar 949 TL’den başlayacak. Yolcular, yurt içi uçuşları için tek yön 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle, geçerli olacak.
Kampanyalı biletler, 1 Ekim - 30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki seyahatler için kullanılabilecek.
Yolcular, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamada geçerli kampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilecek.
Bu özel kampanya, özellikle sonbaharda seyahat etmeyi planlayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Aile ziyaretlerinden iş seyahatlerine, tatilden kültürel gezilere kadar pek çok yolculuk için değerlendirmeye açık olan kampanya, uçak bileti fiyatlarındaki genel artış göz önüne alındığında dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Kimler yararlanabilir?
Kampanya, yurt içi uçuşları kapsıyor ve tüm yolcular için geçerli. Ancak sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğundan, erken davranmak avantaj sağlayacak.