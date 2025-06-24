Bu özel kampanya, özellikle sonbaharda seyahat etmeyi planlayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Aile ziyaretlerinden iş seyahatlerine, tatilden kültürel gezilere kadar pek çok yolculuk için değerlendirmeye açık olan kampanya, uçak bileti fiyatlarındaki genel artış göz önüne alındığında dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.



