Togg pazar liderliğini sağlamlaştırıyor: T10X en yakın rakibine 15 bin fark attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.