TOKİ kiralık konut kampanyasının tüm detayları belli oldu: Nasıl başvuru yapılacak, süreç nasıl işleyecek? Bakan Kurum tek tek açıkladı

Bakan Murat Kurum, daha önce katıldığı canlı yayında kiralık sosyal konut ile ilgili, "Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız" ifadelerini kullandı.