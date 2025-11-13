Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Vergi, SGK ve diğer kamu borçlarını kapsayan kararla birlikte hem gecikme faizlerinde hem de taksitlendirme oranlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, yapılan bu düzenlemenin özellikle borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler için ciddi bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Yeni oranların açıklanmasıyla birlikte kamu alacaklarına ilişkin mali yükün hafiflemesi bekleniyor.

1 /7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranında indirime gidildi. Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere kamu alacaklarında aylık gecikme faizi yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.

2 /7 Vergi, harç ve SGK borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, kamuya olan borçlarda önemli bir faiz indirimi yapılmış oldu.

3 /7 Resmî Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, aynı maddenin gereği olarak karar verilmiştir.”



4 /7 Yeni düzenlemeye göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına ilişkin 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,7 olarak belirlendi. Böylece oran, yıllık bazda yüzde 54’ten yüzde 44,4’e düşürülmüş oldu.

5 /7 Kamu borcu taksitlendirme faizinde de indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, kamu borçlarının taksitlendirilmesi için uygulanan tecil faizi de aşağı çekildi. 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında yapılan düzenlemeye göre, taksitlendirme taleplerinde yıllık tecil faizi oranı yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi.



6 /7 Hangi borçları kapsıyor?

Yeni faiz oranı, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi gibi tüm vergi borçlarını kapsıyor. Bunun yanı sıra, resim, harç, tapu ve pasaport harçları, mahkeme harçları, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları, kamu kurumlarınca yapılan hizmet bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası primleri gibi alacaklar da düzenleme kapsamına dahil edildi.

