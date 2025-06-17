Türkiye'de bozkırın ortasında üretiliyor: Ülkeler sıraya girdi! 70 işçi senede 300 adet yapıyor

"Bozkırda ürettiğimiz tekneler dünyanın her yerindeki denizlerde yüzüyor"





Üretilen teknelerin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Erol şöyle konuştu:

"Hollanda başta olmak üzere Fransa, İspanya bizim ağırlıkta çalıştığımız ülkeler. Değişik boylarda 300 civarında tekne üretimimiz oluyor yıllık. Çok küçük boyda teknelerimiz de var. Oldukça ekonomik yani herkesin sahip olabileceği boyutta tekneler. Ya da şöyle söyleyeyim, bizim yurt dışı için ürettiğimiz tekneler, şu anda arkamda gördüğünüz tekneler mesela. Avrupa standartlarındaki bir tekne, iç piyasada üretim yapıldığı için tabii ki çok daha hesaplıya sahip olabiliyorsunuz. 70 civarında çalışanımız var. Üretimde de kadın çalışanlarımız var. Kurucu ortaklarımızdan biri de kadın zaten. Bir teknede aklınıza gelebilecek donanımların hepsini kendimiz üretiyoruz burada. Yani krom aksamlarından, ahşap aksamlarından, fiberglas zaten ana işimiz, elektrik vesaire tamamen burada anahtar teslim olarak çıkıyor bizden. Tekne üretimi kalıpla başlar. Kalıbınız ne kadar iyiyse alacağınız ürün o kadar kaliteli olur. Biz de bu ihtiyaçtan dolayı kendi kalıp ve model merkezimizi kurduk. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın şu anda en büyük CNC model kalıp merkezine sahibiz Eskişehir'de. Kendi ihtiyacımızın yanı sıra, gerek yurt içinde prestijli firmalardan gerekse yurt dışındaki firmalardan model ve kalıp talepleri olduğunda onlar için de üretiyoruz. Kalıp olarak onlara gönderiyoruz. Bozkırda ürettiğimiz tekneler dünyanın her yerindeki denizlerde yüzüyor."