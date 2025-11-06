Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı gün sayıyor: Gümüşhane ve Bayburt’un dünyaya açılacak kapısı

"Gümüşhane ve Bayburt’un dünyaya açılan kapısı"

Havalimanının hem Gümüşhane hem de Bayburt için bir şans olduğunun altını çizen Vali Baruş, "Burası tamamlandığında iki ilimizin de dünyaya açılan kapısı olacak. Özellikle yakında bulunan Köse, Kelkit, Şiran ilçelerimiz açısından da büyük bir imkan olacak burası. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek insanlarımız kolaylıkla memleketlerine ulaşabilecekler. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte özellikle çevrede bulunan tarihi ve kültürel varlıklarımızın da daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle Satala Antik Kentimizin de daha büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz. Her açıdan bu havalimanı çevre ilçelerimiz, Gümüşhanemiz, Bayburt olarak da çok önemli bir ulaşım merkezi olacak. Bölgeye değer kazandıracak bir proje. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



