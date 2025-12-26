Türkiye'nin dev işletmesinde 60 bin kuzu dünyaya geldi

Kuzu sayısı geçen yıla göre 3 bin arttı





Bu yıl geçen yıla kıyasla fazladan 3 bin kuzu doğduğunu ifade eden Oluğ, yıl sonunda toplamda 63 bin kuzuya ulaşacaklarını dile getirdi.





İvesi cinsi koyunların süt veriminin yüksek olduğunu belirten Oluğ, bu hayvanlardan yıl boyunca 4 bin 200 ton süt elde ettiklerini, gelecek sene ise 4 bin 500 ton süt hedeflediklerini söyledi.





Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Oluğ, 2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.