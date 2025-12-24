Uçak bileti 849 TL oldu! 168 bin koltuk satışa sunuldu: İşte kampanyanın tüm detayları...

Yurt içi uçak bileti kampanyası: 849 TL’den 168 bin koltuk satışa sunuldu... Uçak bileti kampanyası arayanlara sevindiren haber geldi. AJet, tüm yurt içi uçuşları kapsayan yeni bir indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında uçak biletleri, vergi ve harçlar dâhil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Toplam 168 bin koltuk için geçerli olan kampanya, sınırlı süreyle uygulanacak.

2 /7 Yurt içinde 41 noktaya sefer düzenleyen AJet’in indirimli uçak bileti kampanyası, 24 Aralık 2025 saat 11.00’den 25 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak. Bu tarihler arasında bilet satın alan yolcular, avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.



3 /7 İndirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

Uçak bileti kampanyası kapsamında satın alınan indirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

4 /7 Kampanya, KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşları kapsıyor.

5 /7 Uçak bileti 849 TL oldu

Vergi ve harçlar dâhil 849 TL’den başlayan indirimli uçak biletleri, “basic” bilet kategorisiyle satışa sunuldu.

6 /7 849 TL uçak bileti nasıl alınır?

Kampanyalı biletler yalnızca AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.