Vatandaşlık maaşı için düğmeye basıldı! Her haneye asgari gelir güvencesi: İşte 5 kalemde yeni destek paketinin detayları

Dar gelirli aileler için vatandaşlık maaşı başvuruları ve detayları netleşiyor: AK Parti tarafından hayata geçirilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirlenen eşiğin altında kalan hanelere gıda, kira, ısınma, sağlık ve eğitim desteği verilmesini öngören yeni model bu yıl pilot bölgelerde başlayacak. Sosyal yardım bütçesinden 2.3 trilyon lira ayrılan projede, hane geliri ve kişi sayısına göre hesaplanacak desteklerle düşük gelirli vatandaşların alım gücünün kalıcı olarak artırılması ve uygulamanın kısa sürede 81 ile yayılması hedefleniyor.
GELİR EŞİĞİ NASIL BELİRLENECEK?
Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, her hane için özel bir asgari gelir eşiği belirlenecek olması. Bu eşiğin altında kalan tüm ailelere devlet tarafından doğrudan nakdi ve ayni destek sağlanacak. Ancak sistemde sadece toplam gelir değil, hanedeki kişi sayısı da belirleyici bir kriter olacak.
Sistemden bir detay
"Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık aileler destek kapsamına alınabilecek. Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, hanede yaşayan kişi sayısı da esas alınacak."
PİLOT UYGULAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinin her birinden birer pilot ilçe seçilecek. Bu ilçelerde başlayacak uygulama, kısa sürede 922 ilçenin tamamına yayılacak. Sosyal yardımlaşma için ayrılan 2.3 trilyon liralık dev bütçeden, ihtiyaç sahibi hanelere düzenli ödenek tahsis edilecek.
5 ANA KALEMDE DEV DESTEK
Sistem sadece nakit yardımıyla sınırlı kalmayacak. Bölgesel ihtiyaçlara göre şekillenecek olan modelde şu 5 ana başlık öne çıkıyor:
- Sağlık
- Yakıt/Isınma
- Gıda
- Eğitim
- Kira
Bölge bazlı incelemelerle, örneğin kış şartlarının ağır geçtiği illerde yakıt desteğine, kira fiyatlarının yüksek olduğu metropollerde ise kira yardımına ağırlık verilecek.
HARİTA ÇIKARILIYOR
Uygulama öncesinde Türkiye’nin her bölgesi için titiz bir "sosyoekonomik harita" oluşturuluyor. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar pek çok parametre mercek altında. Eğer ihtiyaç duyulursa, sistemin yasal altyapısını güçlendirmek adına yeni düzenlemeler Meclis gündemine taşınacak.
