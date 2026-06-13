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Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem

09:3213/06/2026, Cumartesi
AA
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Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar yükseltildi.

Vergi borcu olanları ilgilendiren yeni bir karar alındı. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kararla birlikte 10 milyon liraya kadar olan borçlarda taksitlendirme için herhangi bir teminat istenmeyecek.

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