Yapay zekayla bir günde 8,7 milyar dolar kazandı: Dünyanın en zengin 2'nci kişisi oldu

Alphabet hisseleri, son haftalarda şirketin yapay zeka iş koluna yönelik iyimserlikten faydalanmış gibi görünüyor. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketi, bu ayın başlarında Alphabet'te yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesi olduğunu açıkladı ve bu açıklama, şirketin Apple'ın daha büyük bir hissesinin ardından teknolojiye yaptığı nadir yatırımlardan biri oldu.



