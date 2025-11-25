Yapay zekayla bir günde 8,7 milyar dolar kazandı: Dünyanın en zengin 2'nci kişisi oldu

Google’ın kurucu ortağı Larry Page, Alphabet hisselerindeki yükseliş ve yapay zekâ yatırımlarıyla servetine bir günde 8,7 milyar dolar ekledi. Oracle’ın kurucusunu geride bırakan Page, Forbes verilerine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Şirketin yapay zekâ yatırımları ve bulut gelirlerindeki yükseliş serveti zirveye taşıdı.
Google’ın kurucu ortağı Larry Page, Alphabet hisselerindeki yükseliş sayesinde Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’ı geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.
Forbes verilerine göre Page’in serveti bir günde 8,7 milyar dolar artarken, şirketin yapay zekâ yatırımları ve bulut gelirlerindeki yükseliş serveti zirveye taşıdı.
Larry Page'in serveti, Alphabet Inc. hisselerindeki yükselişin ardından pazartesi günü bir günde 8,7 milyar dolar artarak yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı.
Page kısa süre önce Amazon Inc. kurucusu Jeff Bezos’u (238,5 milyar dolar) ve Google’ı birlikte kurduğu Sergey Brin’i (241,9 milyar dolar) geride bıraktı. Listenin zirvesinde ise Tesla Inc. CEO’su Elon Musk 475,5 milyar dolarlık servetiyle yer almaya devam ediyor.
Alphabet hisseleri, son haftalarda şirketin yapay zeka iş koluna yönelik iyimserlikten faydalanmış gibi görünüyor. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketi, bu ayın başlarında Alphabet'te yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesi olduğunu açıkladı ve bu açıklama, şirketin Apple'ın daha büyük bir hissesinin ardından teknolojiye yaptığı nadir yatırımlardan biri oldu.
Yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdü
Alphabet ayrıca geçen hafta, hisse senedinde %6'lık bir yükselişe yol açan bir duyuruda en son yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdü.
Şirket, geçen ay üçüncü çeyrekte bulut gelirlerinde %34'lük bir artış olduğunu açıkladı ve Alphabet, ilk kez üç aylık gelirinde 100 milyar doları aştı.
Ancak Oracle, yapay zeka balonu korkularının artmasıyla son haftalarda Nvidia, Broadcom ve diğer büyük sermayeli şirketlerle birlikte düşüş yaşadı.
Bank of America, geçen hafta yayınlanan küresel fon yöneticileri anketinde, yatırımcıların %45'inin yapay zeka balonunu en büyük risk olarak gördüğünü bildirdi.