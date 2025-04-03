Yerli ve milli üretim güvenlik bariyerleri 76 ülkeye ihraç ediliyor

Kendilerinden önce Türkiye'de yerli üretimin çok kısıtlı şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kartal, şöyle devam etti:





"Yerli üretim bariyer sistemlerinde yüzde 50'lilerdeydi. Kuruluşumuzdan bir süre sonra bir araştırma yaptırdık ve bunun sonucunda bizimle birlikte sektörde minimum yüzde 80 olmak üzere bazı ürünlerde yüzde 95 yerlilik oranına getirdik ürünleri. Özellikle bariyer sistemlerinde yurt dışına bağlı olduğumuz ürünleri tamamen yerlileştirdik.

Türkiye'de üretilen hiçbir ürünü yurt dışından ithal etmiyoruz. Hatta bazı ithal olan ürünleri 'Türkiye'de nasıl üretiriz?' diye bunun üzerine de çalışmalarımız var ve bunun bazılarını da tamamladık. İlk başladığımızda yüzde 40 ithal ediyorduk. Şu anda yüzde 8-9'lara düştü ithal ettiğimiz ürünler. Onlar üzerinde de çalışıyoruz. Burada bazı çözüm ortaklarıyla birlikte bunu nasıl yüzde 100 yerlileştiririz diye AR-GE çalışmalarımız var."