Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Maaşlar geri isteniyor! SGK'dan 'sahte sigorta' denetimi

Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Maaşlar geri isteniyor! SGK'dan 'sahte sigorta' denetimi

12:0315/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

SGK'dan 2016 ve sonrası emeklileri için geriye dönük dev inceleme! Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız emeklilik işlemlerinin önüne geçmek amacıyla başlattığı incelemeleri sıkılaştırdı. Kurum müfettişleri tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle 2016 sonrası emekli olan kişilerin dosyaları mercek altına alındı. "Sahte sigortalılık" ve "naylon şirket" iddiaları üzerine yüz binlerce dosya yeniden açılırken usulsüzlük tespit edilenlerin emekliliği anında iptal edildiği kaydedildi. İşte detaylar

SGK, 2016 yılı ve sonrasında emekli olanları kapsayan geniş çaplı bir "sahte sigortalılık" denetimi başlattı. 'Naylon şirketler' üzerinden fiili çalışma olmaksızın prim yatıranların ve usulsüz sağlık raporu kullananların dosyaları yeniden inceleniyor. Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen kişilerin emekliliği iptal edilirken; Kurum, bugüne kadar ödenmiş tüm maaşları 10 yıllık yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor.

İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren SGK denetimlerinin detayları:


SAHTE SİGORTA OYUNU


SGK, haksız kazancın önüne geçmek amacıyla başlattığı incelemelerde odak noktasına 2016 yılı ve sonrasında emekli olanları yerleştirdi. Müfettişlerin incelemelerinde ağırlıklı olarak, fiilen çalışılmadığı halde sadece kağıt üzerinde var olan "naylon şirketler" üzerinden yatırılan primler tespit edildi. Ayrıca, sahte sağlık kurulu raporlarıyla usulsüz bir şekilde emeklilik hakkı kazandığı değerlendirilen dosyalar da tek tek incelemeye alındı.


EVLERE TEBLİGAT GİDİYOR


Dosyasında şüpheli veya hatalı işlemler tespit edilen kişilerin emeklilik işlemleri askıya alınmadan önce, ikametgah adreslerine resmi bir tebligat gönderiliyor. SGK, tebligatı alan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili SGK ilçe müdürlüğüne giderek savunma vermesini talep ediyor. Kurum yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu davete en geç 3 iş günü içerisinde icabet edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

10 YILLIK MAAŞ FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK


Yapılan savunmalar ve incelemeler sonucunda usulsüzlük kesinleşirse, emeklilik işlemi iptal ediliyor ve bugüne kadar ödenen maaşların iadesi için yasal süreç başlatılıyor. Geri ödeme şartları ise hatanın kimden kaynaklandığına göre değişiklik gösteriyor:

Vatandaş kaynaklı usulsüzlük: Eğer "sahte sigortalılık" veya "sahte rapor" gibi usulsüzlüklerin vatandaştan kaynaklandığı tespit edilirse, geriye dönük 10 yıllık maaş ödemeleri yasal faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

Kurum kaynaklı hata: Eğer yanlış emeklilik işlemi SGK'nın kendi hatasından kaynaklanmışsa, vatandaştan son 5 yıllık ödemeler faizsiz olarak geri talep ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Aydın’da çökertilen ve "Joker Çetesi" olarak bilinen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, benzer yöntemleri kullanan yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti. Ancak tablonun çok daha geniş çaplı olduğu belirtiliyor.

#SGK
#emeklilik
#sahte sigorta
#Sosyal Güvenlik Kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tüpraş temettü ödemesi ne zaman?