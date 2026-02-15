Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Maaşlar geri isteniyor! SGK'dan 'sahte sigorta' denetimi

10 YILLIK MAAŞ FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK





Yapılan savunmalar ve incelemeler sonucunda usulsüzlük kesinleşirse, emeklilik işlemi iptal ediliyor ve bugüne kadar ödenen maaşların iadesi için yasal süreç başlatılıyor. Geri ödeme şartları ise hatanın kimden kaynaklandığına göre değişiklik gösteriyor: