10 soruda uzmanı açıkladı: Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?

Yaşadığım şehirde mi başka şehirde mi öğrencilik yapmalıyım?





Öğrencilere tavsiyem üniversiteleri yazarken mezuniyet sonrası nerede yaşayacaklarına ve çalışacağına göre karar vermeleri. Üniversitede okurken birçok bağlantı ve sosyal ağ kuruyoruz. Staj yapıp yarı zamanlı çalıştığımız oluyor. Bütün bunlar bir birikim olarak, sosyal sermaye olarak adlandırılabilir. İnsanlar işlerini genelde yaptıkları stajlar ve kurdukları bu sosyal ağlar üzerinden bulurlar. Mezuniyet sonrası başka bir kentte gittiğinizde üniversite hayatı boyunca kurduğumuz bütün bu bağlantıları, sosyal ağları bırakmış oluyorsunuz. Bu nedenle yaşayacağınız ve çalışacağınız şehirde okumak çok daha avantajlı olmaktadır. Ancak bazı özel durumlarda bazı öğrenciler için şehir dışına çıkmak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek açısından faydalı olabilir.