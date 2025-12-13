14 milyar dolarlık yeni yatırım talebi var

14 milyar dolarlık yeni yatırım masada

Albayrak Medya'nın düzenlediği "Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi" İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör ve finans dünyasının üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirvedeki özel oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 383 proje ile Türkiye'ye 14 milyar dolardan fazla yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım başvurusu yapıldığını açıkladı.



