14 milyar dolarlık yeni yatırım talebi var

14 milyar dolarlık yeni yatırım masada
Albayrak Medya'nın düzenlediği "Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi" İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör ve finans dünyasının üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirvedeki özel oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 383 proje ile Türkiye'ye 14 milyar dolardan fazla yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım başvurusu yapıldığını açıkladı.
Hocamız ne diyorsa yapacağız
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörleri Fatih Tekke’nin talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. 4 oyuncularına teklif olduğunu belirten Doğan; Muçi konusunda ise, “Hocamız isterse alırız” dedi.