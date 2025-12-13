Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
14 milyar dolarlık yeni yatırım talebi var

14 milyar dolarlık yeni yatırım talebi var

04:0013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

14 milyar dolarlık yeni yatırım masada

Albayrak Medya'nın düzenlediği "Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi" İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör ve finans dünyasının üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirvedeki özel oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 383 proje ile Türkiye'ye 14 milyar dolardan fazla yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım başvurusu yapıldığını açıkladı.


Hocamız ne diyorsa yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörleri Fatih Tekke’nin talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. 4 oyuncularına teklif olduğunu belirten Doğan; Muçi konusunda ise, “Hocamız isterse alırız” dedi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi