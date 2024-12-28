2800 yıllık kale: Üzerindeki 'kalekondu'lardan kurtarılacak

"Çok önemli gelişme, herkes destek vermeli"





Gelişmeyi değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, bu kararı Sinop halkının da desteklemesi gerektiğini belirterek, “Sinop Kalesi birçok medeniyetin kalıntılarını biriktiriyor. Uzun yıllardır da çok büyük bir yük çekiyor. Meydan Projesi kapsamında Sinop silüetinin bir kısmı ortaya çıktı ve surlarda bakım çalışmaları yapıldı. Fakat cezaevine giden yoldaki surların üzerinde bulunan yapılar zaten zamanında kaçak yapılmış ve hiç uygun olmayan yapılardı. Bunlar aynı zamanda surların restorasyonu için büyük bir zorluktu. Bunun temizlenmesi bence tarihi Sinop surları açısından çok önemli. Meydan Projesi kapsamında özellikle Atatürk Caddesi'nde bulunan surlar çok güzel ortaya çıktı. Saat Kulesi de aynı şekilde çok güzel ortaya çıktı. Bu sur restorasyonu cezaevi tarafına doğru yani batı yönünde düzenlenmesine imkan sağlayacak. Bunu kesinlikle tüm Sinopluların desteklemesi gerekiyor” dedi.