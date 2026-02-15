Yeni Şafak
30 milyon dolarlık muamma

30 milyon dolarlık muamma

04:0015/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Borsa ve tahvile yabancı akını

Türkiye sermaye piyasalarında yabancı yatırımcı baharı erken başladı. Ocak ayından beri hisse ve tahvil gibi TL varlıklara 7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Böylece 2025'in tamamındaki 5,2 milyar dolarlık hacim sadece 6 haftada geride bırakıldı.

30 milyon dolar muamması

İstanbul’da bir site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla

7 şüpheli yakalandı. Paranın, İBB’ye yönelik rüşvet ve vurgun soruşturmasında

“emanetçi” olduğu belirlenen Taç Döviz’in tutuklu sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu

Bilal Durmaz’a ait olduğu ortaya çıktı. Bilal Durmaz’ın, babasının yakalandığı

operasyondan sonra Laleli’de aynı binada faaliyet gösterdiği Mestur Döviz'i

Tahtakale’ye taşıdığı öğrenildi. Tahtakale’de dükkânı bulunmasına rağmen 30

milyon doları aracının bagajında tutması birçok soru işaretine neden oldu.

Düellodan Fenerbahçe çıktı

Süper Lig’in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u mağlup etti. Bordo-mavililer, Muçi ile öne geçse de Talisca, Kerem ve Asensio’ya engel olamadı. Sarı-lacivertliler, zirve ile 3 puanlık farkı korurken; Fırtına, liderden 10 puan geriye düştü.

