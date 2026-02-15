30 milyon dolarlık muamma

Borsa ve tahvile yabancı akını

Türkiye sermaye piyasalarında yabancı yatırımcı baharı erken başladı. Ocak ayından beri hisse ve tahvil gibi TL varlıklara 7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Böylece 2025'in tamamındaki 5,2 milyar dolarlık hacim sadece 6 haftada geride bırakıldı.