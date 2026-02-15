30 milyon dolarlık muamma

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Borsa ve tahvile yabancı akını
Türkiye sermaye piyasalarında yabancı yatırımcı baharı erken başladı. Ocak ayından beri hisse ve tahvil gibi TL varlıklara 7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Böylece 2025'in tamamındaki 5,2 milyar dolarlık hacim sadece 6 haftada geride bırakıldı.
30 milyon dolar muamması
İstanbul’da bir site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla
7 şüpheli yakalandı. Paranın, İBB’ye yönelik rüşvet ve vurgun soruşturmasında
“emanetçi” olduğu belirlenen Taç Döviz’in tutuklu sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu
Bilal Durmaz’a ait olduğu ortaya çıktı. Bilal Durmaz’ın, babasının yakalandığı
operasyondan sonra Laleli’de aynı binada faaliyet gösterdiği Mestur Döviz'i
Tahtakale’ye taşıdığı öğrenildi. Tahtakale’de dükkânı bulunmasına rağmen 30
milyon doları aracının bagajında tutması birçok soru işaretine neden oldu.
Düellodan Fenerbahçe çıktı
Süper Lig’in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u mağlup etti. Bordo-mavililer, Muçi ile öne geçse de Talisca, Kerem ve Asensio’ya engel olamadı. Sarı-lacivertliler, zirve ile 3 puanlık farkı korurken; Fırtına, liderden 10 puan geriye düştü.