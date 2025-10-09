Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay: Çok ilginç bir görüntü

300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay: Çok ilginç bir görüntü

13:069/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık bir dut ağacında oluşan insan silueti görenleri hayrete düşürüyor. Bahçede yer alan devasa dut ağacının gövdesinde, tam ortadan ikiye ayrılmış kısımda oturur vaziyette bir insan figürünü andıran doğal oluşum dikkat çekiyor.

Ağacın gövdesi yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken, ortaya çıkan bir figür ise hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Ağaçta oluşan figür, sanki yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan görüntüsü veriyor. Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunmasını ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

"Çok ilginç bir görüntü"


Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.

#Erzurum
#Arıtaş Mahallesi
#Oltu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs başvurusu başladı: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu başvuruları ne zaman bitecek?