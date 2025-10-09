300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay: Çok ilginç bir görüntü

"Çok ilginç bir görüntü"





Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.