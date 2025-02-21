Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birkaç gündür tüm yurdu etkisi altına alan ve artarak devam eden kar yağışının, Ordu'da da etkisini sürdürdüğü hatırlatıldı.





Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirlerin alındığı, son verilere göre il genelindeki kar yağışının 24 Şubat öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edebileceği aktarıldı.