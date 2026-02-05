6 yaşındaki Elanur’un ölümünde zincirleme ihmal: Hostes gelmedi servis okul bahçesine girmedi

'Servis okulun bahçesine o gün girmiyor'

Elanur Tabakoğlu'nun, öğrenci servis şoförünün eşi olan hostesin kaza günü çalışmadığını söyleyen Basat Köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk 1'inci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına bineceğim diye başka bir arabaya biniyor, yanlışlıkla. Arabadan inip kendi arabasının peşine koşuyor. O anda geri geri giden bir servis aracı onu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda" dedi.