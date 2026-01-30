60 ilde sarı alarm: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.