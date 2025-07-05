Van'ın Bahçesaray ilçesinde serebrovasküler hastalıklar (SVO) teşhisi konulan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde serebrovasküler hastalıklar (SVO) tedavi gören 70 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı.
Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi.
Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.