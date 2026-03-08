8 Mart’ta direksiyon kadınlarda: Bolu’da zorlu parkurun tozunu attırdılar

"Bugün direksiyonu bize bıraktılar"





Direksiyonu Kadınlar Gününe özel kendilerine bıraktıklarını ifade eden Seda Konuk, "Çok şanslıyız. Bugün direksiyonu bize bıraktılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Güzel bir aktivite oldu bizim için. Eşlerimiz varken hep sağ koltuktaydık. Bugün sol koltuğa geçmeyi deneyimledik. Güzel oldu, çok güzel oldu" şeklinde konuştu.



