Açlık sürüyor işgal büyüdü

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Asgari ücret kadar hane geliri
Çalışmalarına başlanması beklenen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi düzenlemesi için destek tutarları ve gelir eşikleri; bölgesel yaşam maliyetleri, hane büyüklüğü ve sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak belirlenecek. Geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında kalan ailelere asgari ücret kadar ya da mevcut gelirini asgari ücret düzeyinde çıkaracak miktarda destek ödemesi sağlanacak.
Gazze tek öğüne mahkum
Trump’ın açıkladığı Gazze planının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen sahada değişen bir şey olmadı. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze’de aileler tek öğüne mahkum olurken, işgal alanı genişlemeye devam ediyor.
Fırtına'ya çifte stoper
Geride kalan sezonda en istikrarsız mevki olarak görünen stoper bölgesini takviye etmek isteyen Trabzonspor, Union Berlin'den Danilho Doekhi ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Samet Akaydin’i listesine aldı. Bordo-mavililer, Ümit Aktağ için de temaslarını devam ettirirken eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan da gündemde.