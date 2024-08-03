Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu

Adana'da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Sıcakların etkisiyle vatandaşlar parklarda çocuklar ise sulama kanalında serinledi.
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Meteorolojinin hava sıcaklığını 34 derece olarak belirlediği kentte, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklara akın ederken, çocuklar ise serinlemek için sulama kanallarına akın etti.
"Kalp hastasıyım mecburiyetten bu sıcaklarda çalışıyorum"
Sıcaklarda çalıştığını ve kalp hastası olduğunu söyleyen 67 yaşında Faruk Yokuş, “Her sene böyle yanıyoruz, bu sene daha kötü oldu. Hissedilen sıcaklıklar hemen hemen 50 dereceyi buluyor. Kalp hastasıyım iki defa kalp krizi geçirdim ama mecburiyetten bu sıcaklarda çalışıyoruz” dedi.
"Adana'nın sıcağından bıktık"
Kayseri'den geldiğini ve 30 yıldır sürekli Adana'ya git gel yaptığını ifade eden Metin Ülger, "Ben dün Kayseri'den geldim, Adana'yı çok iyi bilirim fakat ben böyle bir sıcak görmedim. Eyyam-ı Bahur sıcakları bizim oralarda yok Adana'ya gelmiş valla çok rahatsız ediyor, bu akşam geri Kayseri'ye döneceğim. Adana'nın sıcağından bıktık, bizim oralar buz gibi, sıcaklar bizim oralara gelmiyor. 30 yıldır gelir giderim böyle bir sıcak görmedim. Klimalar sürekli çalışmaktan ayda 2-3 bin lira geliyormuş buradakilere, biz bedavadan yaşıyoruz demek ki Kayseri'de" dedi.