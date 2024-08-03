Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu

"Adana'nın sıcağından bıktık"





Kayseri'den geldiğini ve 30 yıldır sürekli Adana'ya git gel yaptığını ifade eden Metin Ülger, "Ben dün Kayseri'den geldim, Adana'yı çok iyi bilirim fakat ben böyle bir sıcak görmedim. Eyyam-ı Bahur sıcakları bizim oralarda yok Adana'ya gelmiş valla çok rahatsız ediyor, bu akşam geri Kayseri'ye döneceğim. Adana'nın sıcağından bıktık, bizim oralar buz gibi, sıcaklar bizim oralara gelmiyor. 30 yıldır gelir giderim böyle bir sıcak görmedim. Klimalar sürekli çalışmaktan ayda 2-3 bin lira geliyormuş buradakilere, biz bedavadan yaşıyoruz demek ki Kayseri'de" dedi.