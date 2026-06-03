Afrika sıcağı Türkiye'ye giriş yaptı: 40 dereceyi göreceğiz, asıl tehlike ise yolda

Türkiye, mayıs ayındaki yağışlı dönemin ardından haziran ayına Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasıyla giriyor. Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde termometreler kademeli olarak yükselişe geçerken, küresel boyutta ise Birleşmiş Milletler'den "El Nino" uyarısı geldi. Hem yerel düzeyde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava akımları hem de okyanus ve atmosfer modellerinin işaret ettiği küresel veriler, yaz mevsiminin normallerin oldukça üzerinde sıcaklıklarla geçeceğini gösteriyor.
Kuvvetli sağanak yağışların damga vurduğu mayıs ayının ardından, haziran ayının ilk haftasıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselmeye başlıyor. Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini hissettirmeye hazırlanırken, termometrelerdeki artışın kademeli olarak katlanması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle lodosun etkisiyle sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dikkat çekiyor.
Büyük şehirlerde termometreler yükselişe geçiyor
Hafta ortasından itibaren sıcaklık grafiğindeki yükseliş net bir şekilde görülüyor. İstanbul'da bugün termometrelerin 29 dereceyi göstermesi beklenirken, Ankara 26, İzmir ise 33 dereceyle güne başlıyor. Marmara ve Ege genelinde birçok kentte sıcaklıklar 30 derece barajını aşarken, Akdeniz bölgesi de ısınma trendine girdi. Gün içinde Antalya 25, Adana 29, Hatay ise 27 derece civarında seyrediyor. Sıcak havanın yanı sıra İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde akşam saatlerine doğru yerel ve ani sağanak geçişlerinin görülebileceği de meteorolojik tahminler arasında yer alıyor.
Perşembe ve hafta sonu sıcaklık daha da katlanacak
Sıcak hava dalgası perşembe gününden itibaren etkisini bir kademe daha artırarak hissettirecek. Yarın İstanbul'da sıcaklığın 31 dereceye çıkması öngörülürken, Ankara 27, İzmir ise 31 derece olacak.
Özellikle Marmara'nın doğusu ile İç Ege'deki bazı merkezlerde sıcaklıkların 32-33 derecelere kadar tırmanacağı tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise hissedilen sıcaklıklar şimdiden 30 derecenin üzerine çıkmış durumda ve açık alanlarda, direkt güneş ışığı altında bu değerlerin 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu kavurucu dalganın hafta sonu da etkisini eksiltmeden sürdüreceğini belirtiyor.
Küresel çapta büyük tehlike: Yüzyılın El Nino dalgası
Öte yandan Türkiye yerel bazda Afrika sıcaklarıyla mücadeleye hazırlanırken, dünya genelinde de iklim krizi alarmı veriliyor. Birleşmiş Milletler, küresel ölçekte aşırı hava olaylarını ve rekor sıcaklıkları tetikleyen El Nino doğa olayının geri dönmek üzere olduğunu açıklayarak tüm ülkelere acil önlem çağrısında bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün okyanus ve atmosfer modelleri üzerinden yaptığı son değerlendirmeler, bu yaz El Nino'nun başlama ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığını ve şiddetinin en az "orta" veya "güçlü" seviyede olacağını gösteriyor.
Bazı bilim insanları, önümüzdeki dönemin yüzyılın en güçlü El Nino dalgasına sahne olabileceği uyarısını yapıyor. Bu tabloyu acil bir iklim uyarısı olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmanın etkilerinin bu kez sınırları aşarak çok daha yıkıcı bir hızla yayılacağını ve El Nino koşullarının halihazırda ısınan dünyaya adeta benzin dökeceğini ifade ediyor.