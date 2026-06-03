Afrika sıcağı Türkiye'ye giriş yaptı: 40 dereceyi göreceğiz, asıl tehlike ise yolda

Bazı bilim insanları, önümüzdeki dönemin yüzyılın en güçlü El Nino dalgasına sahne olabileceği uyarısını yapıyor. Bu tabloyu acil bir iklim uyarısı olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmanın etkilerinin bu kez sınırları aşarak çok daha yıkıcı bir hızla yayılacağını ve El Nino koşullarının halihazırda ısınan dünyaya adeta benzin dökeceğini ifade ediyor.