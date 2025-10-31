Yeni Şafak
Aile faciası: Hamile eşini vurdu, akrabalarına kurşun yağdırdı

13:3531/10/2025, Cuma
DHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Madde bağımlısı şahıs önce hamile eşine, ardından eşini kurtarmaya gelen aile fertlerine kurşun yağdırdı.

Siirt'te aile faciası yaşandı. 

Fırat Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı’ya sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı.

Saldırıda amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Öte yandan, Mine Arı’nın hamile olduğu ve O.A.’nın madde kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

