Bu pazar günü 100 binin üzerinde katılımcıyla, çok coşkulu, AK Parti'ye yarışır; bu yüzyıla söz söyleyecek bu siyasal hareketin hangi siyasal perspektifle bu yüzyılı okuduğunu genel başkanımızın konuşmalarında göreceğimiz, salondaki her adımdan, her mesajdan da Türkiye'yi nasıl okuduğumuzu, nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz büyük kongremizi yapmış olacağız" dedi.



