23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 8'inci Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanan AK Parti, 9 siyasi partiye davetiye gönderirken 3 siyasi parti ise kongreye davet edilmedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir partisinin 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Pazar günü gerçekleştirilecek kongreye ilişkin konuşan Kandemir, "Kongremiz, 23 Şubat günü pazar saat 10.00'da başlayacak. 11,3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik.
Bu pazar günü 100 binin üzerinde katılımcıyla, çok coşkulu, AK Parti'ye yarışır; bu yüzyıla söz söyleyecek bu siyasal hareketin hangi siyasal perspektifle bu yüzyılı okuduğunu genel başkanımızın konuşmalarında göreceğimiz, salondaki her adımdan, her mesajdan da Türkiye'yi nasıl okuduğumuzu, nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz büyük kongremizi yapmış olacağız" dedi.
9 parti davet edildi
Kongre hazırlıkları kapsamında 9 siyasi partiye davet gönderildi.
Bu partiler, Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partisi.
Üç parti çağırılmadı
AK Parti pazar günü gerçekleştireceği kongreye 9 siyasi partiyi davet ederken Gelecek Partisi, Deva Partisi ve DEM Parti'ye davetiye gönderilmedi.
23 Şubat'taki kongreye yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılım bekleniyor.