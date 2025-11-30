Akdeniz’de hortum kıyı şeridini vurdu: İş yerleri ve evler zarar gördü

Bazı konutların güneş enerjisi depolarını yerinden söken, cam balkonların zarar görmesine neden olan hortum faciasının zararı sabah ortaya çıktı. Çevrede belediye ekipleri temizlik yaparken iş yeri ve evlerinde hasar oluştuğu görüldü. Bölgedeki bir sitede bekçilik yapan Mehmet Güzel, gece hortum nedeniyle doğal bir afet yaşandığını söyledi.















