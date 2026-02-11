Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi köyünde sevinçle karşılandı

"HABERİ DUYUNCA SEVİNDİK"





Aylı köyü imamı Tekin Çetinkaya (54) ise, "Bakanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisini çocukluktan beri tanırız. İzmir’de kalmalarına rağmen zaman zaman köye gelir gider, irtibatı her zaman vardı. Amcaları, dayısı olsun, köyle irtibatı olan birisiydi. Kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Haberi duyunca sevindik. ‘Uzayan kol bizden olsun’ dedik. Köylümüz. Onun için sevindik. Başarıları daim olsun. Sessiz, sakin ve oldukça mütevazı biriydi. Ben bu şekilde hatırlıyorum. Bu şekilde tanıdım. Hala da öyle olduğu kanaatindeyim. Düğünlerde, cenazelerde olsun görüştüğümüzde de aynı durumda olduğunu gözlemledim. 12 yaşlarında İzmir’e taşındılar. Gelip giderlerdi" diye konuştu.