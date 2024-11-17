ANAP'ın binasını plaza yapacaklar

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
İthal tüketime 52,6 milyar $ harcadık
Parasal sıkılaştırma tedbirleri sonrası cari açık hızla düşerken, Türkiye'de bazı kesimlerin ithal tüketim olarak kabul edilen harcamalarından taviz vermemesi dikkat çekiyor. Ekimde tüketim malı ithalatı %8 büyüyerek 5,1 milyar dolarla rekor kırdı. 12 aylık fatura ise %15,76 artışla 52,6 milyar dolara ulaşıp zirveyi gördü.
Sembol binaya yıkım izni
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin sembol binalarından eski ANAP binasının yerine ticaret merkezi yapılmasına izin verdi. Tartışmalı karar, CHP’yle sorunlar yaşadığı için yeni arayışlar içerisinde olan Mansur Yavaş’ın, binanın sahibi olan Demokrat Parti’ye “rantsal kıyağı” olarak görülüyor.
Galler karşısında fırsatı kaçırdık
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında 2 puan gerisindeki Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımımız, Kerem'in 89'da penaltı kaçırdığı mücadeleyi beraberlikle noktaladı. Namağlup liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar, A Ligi’ne yükselmek için salı akşamı grubun son maçında Karadağ deplasmanına çıkacak.