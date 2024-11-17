ANAP'ın binasını plaza yapacaklar

İthal tüketime 52,6 milyar $ harcadık

Parasal sıkılaştırma tedbirleri sonrası cari açık hızla düşerken, Türkiye'de bazı kesimlerin ithal tüketim olarak kabul edilen harcamalarından taviz vermemesi dikkat çekiyor. Ekimde tüketim malı ithalatı %8 büyüyerek 5,1 milyar dolarla rekor kırdı. 12 aylık fatura ise %15,76 artışla 52,6 milyar dolara ulaşıp zirveyi gördü.