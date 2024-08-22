Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan yangınla mücadelede ikinci gün: Yangın yeniden alevlendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde kontrol altına alındı. Ancak Demirler Köyü'nde alevler iki farklı noktada tekrar göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Öte yandan Gerede ilçesindeki yangının geride bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

1 / 17 Dün öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.



2 / 17 Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.





3 / 17 Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

4 / 17 Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek verdi.



5 / 17 Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalede bulundu.



6 / 17 Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sonuç verdi, alevler kontrol altına alındı.

7 / 17 Bugün sabah saat 10.18'de OGM'den yapılan açıklamada, “Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” ifadeleri kullanıldı.

8 / 17 Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyü'nün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı.

9 / 17 Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

10 / 17 Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

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