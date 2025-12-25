Antalya’da EDS direğine çarpan tır devrildi: İki kişi yaralandı

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada direklerin çarptığı kamyonun kupasında sıkışan Mustafa E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Tır sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, her iki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.