Antalya'da tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle çevredeki zeytin ve narenciye bahçeleri ile bir seraya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.