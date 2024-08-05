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Antalya'da tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

17:36 - 5/08/2024 Pazartesi
AA

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayan yangın sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın söndürüldü.

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Dikmen Mahallesi Aktepe mevkisinde sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle çevredeki zeytin ve narenciye bahçeleri ile bir seraya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangında, 70 dönüm arazi ile bir seranın plastikten yapılan kapalı tünel muşambaları zarar gördü.

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Bölgede çiftçilik yapan Soner Yıldız, gazetecilere, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi. Ekiplerin, kısa sürede müdahale ederek yangının büyük seralara sıçramasını önlediğini belirten Yıldız, zeytin ve narenci ağaçları ile bir seranın yangından etkilendiğini kaydetti.

#Antalya
#Serik
#Yangın
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