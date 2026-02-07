Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu

Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu

07:127/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Konya’da bir apartmanın giriş katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu apartmanda yaşayanlardan 11 kişi zehirlendi.

Konya Meram'da apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi.

Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.


Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#apartman
#böcek
#ilaçlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?