Artos Dağı'nda çığ altında kaldı: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, şunları kaydetti:





"Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."