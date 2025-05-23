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At ve katırlardan oluşan sürü böyle görüntülendi

At ve katırlardan oluşan sürü böyle görüntülendi

11:1123/05/2025, Cuma
AA
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Van'ın Çatak ilçesi kırsalında at ve katırlardan oluşan sürü, doğada özgürce dolaşırken görüntülendi.

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