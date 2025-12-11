Atakum’da gıda denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza

Samsun’un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Atakum İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde kent sınırları içerisindeki market, süpermarket, fırın ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.
Atakum Belediyesi zabıta personeli, veteriner hekimler ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda mühendisinin yer aldığı ekibe Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız da eşlik etti. Halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ruhsat ve belgelerinin yanı sıra başta et ve süt ürünleri olmak üzere ürünlerin saklama koşulları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri detaylı olarak incelendi. Reyon ve kasa fiyatı karşılaştırması yapıldı, et ürünlerinin damgalı olup olmadığı tek tek kontrol edildi. Yoğun mesai harcayan ekipler, gıda yönetmeliğine aykırı ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.
Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Atakum halkımızın sağlığı, güvenliği, esenliği, huzuru ve düzeni için zabıtamız, veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimizle saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekibimizle fırınlarımızı, iş yerlerimizi, marketlerimizi, kasap dükkanlarımızı ve benzeri nitelikte olan yerlerin denetlemesini yapacağız. Bu noktada denetimlerimizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nu dayanak alıyoruz. Onun haricinde 9207 sayılı Kanun kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetleyeceğiz. İş yerlerinde herhangi bir hata, eksiklik bulduğumuz zaman 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde, Atakum İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de kontrolünde gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Atakum ilçemizdeki bütün iş yerlerinde bu ekibimizle birlikte halkın sağlığı güvenliği ve hijyeni için çalışmamızı sene boyunca devam ettireceğiz" diye konuştu.
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Serhat Uzun da çalışmalar hakkında "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, ilçe sınırları içerisinde vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amaçlı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, tüm iş yerlerimizi, standartlara uygun çalışmaya davet ediyoruz. Daha yaşanılabilir bir Atakum için, denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.