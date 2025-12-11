Atakum’da gıda denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Atakum halkımızın sağlığı, güvenliği, esenliği, huzuru ve düzeni için zabıtamız, veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimizle saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekibimizle fırınlarımızı, iş yerlerimizi, marketlerimizi, kasap dükkanlarımızı ve benzeri nitelikte olan yerlerin denetlemesini yapacağız. Bu noktada denetimlerimizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nu dayanak alıyoruz. Onun haricinde 9207 sayılı Kanun kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetleyeceğiz. İş yerlerinde herhangi bir hata, eksiklik bulduğumuz zaman 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde, Atakum İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de kontrolünde gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Atakum ilçemizdeki bütün iş yerlerinde bu ekibimizle birlikte halkın sağlığı güvenliği ve hijyeni için çalışmamızı sene boyunca devam ettireceğiz" diye konuştu.



