Atama kararları Resmi Gazete'de: SGK Başkanlığına Yunus Elitaş getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SGK Başkanlığına Yunus Elitaş; SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarda kamu kurumları içerisinde de birçok atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:
Yunus Elitaş kimdir?
1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yunus Elitaş, aslen Aksaray’ın Ağaçören ilçesindendir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.
2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Elitaş, kısa süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004’te Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.
2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen atandı. 2010 yılında ise muhasebat kontrolörü unvanını aldı.
2013–2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aralık 2015–Aralık 2017 döneminde bulunduğu ABD’nin Florida eyaletinde, University of South Florida’da eğitim alarak MBA derecesini tamamladı.
Şubat 2018’de başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini sürdürürken, 28 Şubat 2019 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı. 15 Aralık 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Vergi ve kamu giderleri alanında çeşitli mesleki dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Elitaş, aynı zamanda gider mevzuatına ilişkin meslek içi eğitim ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev aldı.
İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.