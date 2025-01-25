Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bazı makamlarına, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına ve Nikaragua Cumhuriyetine büyükelçi atamaları yapıldı.

1 /10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bazı makamlarına atamalar yapıldı.

2 /10

3 /10

4 /10

5 /10

6 /10

7 /10 Kararlara göre Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

8 /10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert'in atandığı belirtildi.

9 /10