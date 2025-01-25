Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bazı makamlarına, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına ve Nikaragua Cumhuriyetine büyükelçi atamaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bazı makamlarına atamalar yapıldı.
Kararlara göre Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert'in atandığı belirtildi.