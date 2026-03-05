Atlas'ın ailesine tehdit soruşturması: 12 yıla kadar hapsi istendi

Şüpheli, bir telefon hattıyla söz konusu hesapları açtığını, yemek siparişi verilen uygulamalara üye olduğunu belirterek, kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtarak Gülhan Ünlü'ye mesaj gönderdiğini kabul etti. Şüpheli ifadesinde, Atlas Çağlayan'ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğü için mesaj attığını ve yemek siparişi verdiğini belirtti.