Aydın’da hastane önündeki şüpheli valizden giyecek çıktı

Bomba imha ekipleri de koruyucu ekipmanlarını giyerek valize fünye yerleştirdi. Fünye ile uzaktan müdahale edilerek patlatılan valiz içerisinden giyecek ve hastane bezi gibi malzemeler çıktı. Hastane önündeki gergin bekleyiş yerini rahatlamaya bırakırken, araç ve yaya trafiği de normale döndü.