Aydın’da hastane önündeki şüpheli valizden giyecek çıktı

22:2710/02/2026, Salı
IHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde hastanenin acil servisi önündeki şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi. Uzaktan kontrollü şekilde müdahale edilen valiz içerisinden giyecek ve hasta bezi gibi malzemeler çıkarken vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi’ndeki Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç yolu üzerindeki sahipsiz valizin uzun süre bulunduğu yerden alınmamasından şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri valizin çevresini şeritlere çevreleyip vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak gerekli güvenliğini sağladı. Trafiğe kapatılan bölgede vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Bomba imha ekipleri de koruyucu ekipmanlarını giyerek valize fünye yerleştirdi. Fünye ile uzaktan müdahale edilerek patlatılan valiz içerisinden giyecek ve hastane bezi gibi malzemeler çıktı. Hastane önündeki gergin bekleyiş yerini rahatlamaya bırakırken, araç ve yaya trafiği de normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


