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Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

07:46 - 30/08/2024 Cuma
AA

Bağcılar'da 5 katlı dokuma fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'ta bulunan iplik dokuma fabrikasında çıktı. 

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Fabrikadan yükselen alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangında, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu fabrikada çıkan söndürüldü. 

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 Ekipler, yangının fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.



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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#İstanbul
#Bağcılar
#Yangın
#Fabrika
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