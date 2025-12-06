Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Bahiste düğmeye basıldı: Kulüp başkanı, hakem, yorumcu ve futbolculara gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bahis soruşturmasında dün önemli bir gelişme yaşandı. Eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yorumcu Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük ve futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı’nın da aralarında olduğu 38 kişi gözaltına alındı.
Rayiçte tablo netleşti
Bu yıl büyük tartışmalara neden olan rayiç bedel konusu nihayet netleşti. TBMM'den geçen düzenlemeye göre; rayiç bedel 2026 yılı için en fazla yüzde 100 artırılacak. 2027-2029 yılları arasında ise artış, Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılacak. Restore edilen binaların rayiç bedeli sadece 'arsa-arazi ederi' üzerinden hesaplanarak fahiş artışların önüne geçilecek.
Aslan son nefeste
Galatasaray, 15. haftanın açılış maçında evinde ligin zorlu ekibi Samsunspor'u mağlup etti. Aslan, büyük heyecana sahne olan maçın ilk yarısında 2-0 öne geçse de, konuk ekip ikinci yarıda maça ortak oldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Sonucu belirleyen ise uzatmalarda Osimhen oldu.