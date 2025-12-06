Bahiste düğmeye basıldı

Rayiçte tablo netleşti

Bu yıl büyük tartışmalara neden olan rayiç bedel konusu nihayet netleşti. TBMM'den geçen düzenlemeye göre; rayiç bedel 2026 yılı için en fazla yüzde 100 artırılacak. 2027-2029 yılları arasında ise artış, Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılacak. Restore edilen binaların rayiç bedeli sadece 'arsa-arazi ederi' üzerinden hesaplanarak fahiş artışların önüne geçilecek.



